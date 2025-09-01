エレコム株式会社は、USB4（Gen 3×2）に対応するポータブルSSD「ESD-EHC」シリーズを8月27日（水）に発売した。 最大40Gbpsの高速データ転送に対応したポータブルSSD。容量の異なる1TBと2TBモデルを用意する。 最大転送速度は読み出し3,000MB/秒、書き込み2,700MB/秒。天面にはアルミプレートを採用し、放熱効率を高めるIC設計によりファンレス構造を可能とした。 本体は70×70×16mm