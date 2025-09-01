8月31日午後、関川村の荒川で川遊びをしていた14歳の中学生が溺れて死亡する事故がありました。 8月31日午後4時半ごろ、関川村上関の荒川で「泳いでいた中学生が行方不明となった」と消防に通報がありました。警察によりますと、溺れたのは近くに住む中学2年生の渡部容平さん(14)です。渡部さんは水中に沈んでいる状態で発見され病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 渡部さんは当時、友人らと川遊びをしていて、