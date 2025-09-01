女優の比嘉愛未（39歳）が、8月31日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。広瀬すずについて「酔っ払うととにかくかわいい」と語った。映画「遠い山なみの光」に出演している広瀬すずが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。広瀬をよく知る人物として、映画・ドラマなどで共演して、お互いを「ずー」「がーさん」と呼び合う比嘉愛未がVTR出演した。尾野真千子、ダイアン・津田篤宏らからも広瀬が酒