【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なきごとが、10月より放送開始となるTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』のエンディングテーマ曲を担当することが発表された。 ■新曲「夢幻トリップ」は10月8日にデジタル配信リリース 新曲のタイトルは 「夢幻トリップ」。今作はなきごと初となるアニメ書き下ろし楽曲となり、新曲「夢幻トリップ」は10月8日にデジタル配信リリースとなる。 また、配信リリ}