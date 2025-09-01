これからの気象情報です。 ◆9月1日(月)これからの天気 強い日差しが照りつけるでしょう。 ただ、湯沢など山沿いでは、にわか雨の可能性もあります。洗濯物を外に干している方は、空模様の変化にお気をつきください。 降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢は夕方にかけて40%とやや高くなっています。 ◆9月1日(月)の予想最高気温 最高気温は、33～37℃の予想です。8月31日(日)より3℃前後高いところが多く