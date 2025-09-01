きょうから9月ですが、東海地方は各地で真夏のような暑さが続く見込みです。 【写真を見る】9月なのに…名古屋は38℃予想 真夏のような暑さ続く 愛知･三重に熱中症警戒アラート こまめな水分・塩分補給を 朝から容赦なく、強い日差しが照り付ける名古屋市内。午前11時前に気温は35℃に達し、きょうで18日連続の猛暑日です。予想最高気温は、名古屋市で38℃、岐阜市と三重県伊賀市で37℃、豊橋市で35℃などと、各地で猛暑日