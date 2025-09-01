レゴジャパンは、NIKE（ナイキ）と共同開発したレゴセット「レゴ Nike Slam Dunk」「レゴ Nike Dunk Trickshot」を、2025年9月1日にレゴ公式オンラインストアおよび全国のレゴストアなどで発売。全809ピースと全454ピース「レゴ Nike Slam Dunk」は、レゴブロックで迫力のあるスラムダンクシーンを再現できるセット。スラムダンクの瞬間を切り取ったバスケットボール選手のフィギュアはユニフォームやヘアスタイルのカスタマイズが