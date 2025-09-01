1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比980円安の4万1800円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万1849.82円に対しては49.82円安。出来高は3万6976枚となっている。 TOPIX先物期近は3047ポイントと前日比34.5ポイント安、現物終値比4.26ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 41800-9