広島県内の3学期制の多くの公立小中学校で、1日から2学期が始まりました。■児童「おはようございます！」尾道市の西藤小学校でも子どもたちが久しぶりに元気に登校しました。オンラインで行われた始業式で、小川咲子校長は「たとえ、うまくいかなくてもくじけることなく、2学期の目標に向かって頑張りましょう」と挨拶。1時間目の授業で、児童たちは夏休みの思い出や今後の目標を話し合いました。■児童「（夏休みは）友達の家に