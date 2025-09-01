自民党は2日にも参議院選挙の総括をまとめ、総裁選前倒しの是非を問う手続きに入る見通しで、今週から来週にかけ大きなヤマ場を迎えます。国会記者会館からフジテレビ政治部・宗本龍享記者が中継でお伝えします。週明けにかけ、SNSなどで総裁選の実施を訴える議員が相次いでいますが、執行部が世論を引き合いにこうした動きをけん制し、激しいせめぎ合いが続いています。2日の参院選総括を受け、進退に注目が集まる森山幹事長は週