テレビアニメ『HUNTER×HUNTER』の「幻影旅団編」後半と「G.I編」の27エピソードが9月1日からTVerにて配信開始された。TVerでの「幻影旅団編」後半と「G.I編」の配信は今回が初めてとなる。【画像】表情ヤバ！鋭い眼光で笑みを浮かべるヒソカ本作は、1998年に『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした人気漫画が原作で、父に会うため、父と同じハンターを目指すべく過酷な試練に立ち向かう主人公・ゴンと、仲間となるキルアた