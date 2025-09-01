レイヤーカットで軽やかさを出しながら、ウルフカットほどエッジィになりすぎない……。そんな、「プチウルフ」は、今っぽくイメチェンしたい40・50代が挑戦しやすいヘアスタイルと言えそう。今回は、ヘアサロン「TIECHEL表参道」のトップスタイリスト、@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、ミドル世代におすすめのプチウルフを厳選してご紹介します。 プチウルフってどんなヘアスタイル？ 「『切りっぱな