お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が10月4日、初エッセイ『しばけるもんならしばきたい』（幻冬舎）を発売する。【写真】反町隆史？北村一輝？20キロ減の盛山晋太郎2020年から「小説幻冬」で連載していた約5年間の内容をまとめた一冊。5年間の間で、M-1グランプリで3位になり、劇場出番1日12ステージと人気芸人への階段を上り、東京への上京を果たし、ドラマにも出演し、順風満帆に活動を進めてきた。そんな盛山が、その裏