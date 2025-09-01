ミュージシャンGACKTが1日、X（旧ツイッター）を更新。ニセモノのGACKTとSNSで会話を続け、400万円を振り込みそうになっていた「ヤバい後輩」とニセGACKTとのやり取りを公開し「無闇に送金するなよ」「【相手が本物か】必ず疑ってくれ」と、呼びかけた。GACKTは1日のポストで「ボクの仲間にヤバい後輩がいた」と切り出し「アカウントを乗っ取られて、偽物のボクと会話を続け、危うく400万を振り込みそうになっていた」とポスト。「