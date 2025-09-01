松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、9月2日午前10時から「シビ辛麻辣（マーラー）トンテキ定食」を発売します。「からし」で味変も同商品は、やわらかい食感でジューシーな味わいの200グラムのトンテキに、ピリッとしびれる辛さが特徴の麻辣ソースをたっぷりと絡めた新メニュー。付属の「からし」をつけることで、味変も楽しめます。同社は「おなかも心も満たされること間違いなしの極上うま辛