テスラのモデルSを運転中にオートパイロット機能を使った運転手が、目を離した隙に2人を死傷させた事故が2019年に発生しました。テスラは衝突事故発生時の重要な電子データを保有していないと発表していましたが、テスラを訴えた原告側が車両から回収したチップからのデータ復旧をハッカーに依頼したところ、ハッカーは事故発生時の電子データが残っていることや、テスラが最初からそのデータを保存していたことを明らかにしました