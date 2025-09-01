意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【秋田県の方言】「へじねぁ」の意味は？「へじねぁ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「喉えでぁして、いぎするのもへじねぁ」というように使います。いったい、「へじねぁ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「苦しい、つらい」でした！「へじねぁ」は、秋