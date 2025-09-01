夏の全国高校野球選手権は、沖縄代表の沖縄尚学が初優勝を果たし幕を閉じた。それぞれの学校では3年生が引退し新チームが始動しているが、石川県では球児たちを春夏通じて甲子園に11度導いた名将が3年ぶりにユニフォームを着ることになった。3校目のユニフォームに袖を通した「名将」は、新たな境地で選手たちに向き合っている。金沢市にある金沢龍谷高校。甲子園出場はないものの、夏の石川大会では決勝進出の実績もあるチームだ