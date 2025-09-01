８月２９日、作品を鑑賞する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月1日】中国天津市群衆芸術館で8月29日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念の写真展「光・京津冀（北京・天津・河北の2市1省）」が始まり、多くの人々が鑑賞に訪れている。同芸術館、北京市文化館、河北省群衆芸術館が共催した。抗日戦争を生き抜いた退役軍人や革命基地建設の成果の他、京津冀地域の経済建設や生態環境の