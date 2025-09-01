9月1日は「防災の日」。元陸上自衛官でタレントのやす子さんと一緒に命を守る「備え」を考えます。防災はより身近なものになるか。本人も「初めて」という様々な体験をしてもらいました。 【写真を見る】やす子さんが毎日持ち歩く“防災グッズ” どんなもの？南海トラフ地震でも予想される震度7 ｢二度としたくない体験。めちゃくちゃ怖かった｣ 命を守る備え 先月、カムチャツカ半島付近で発生した地震。日本にも一時、津波警報が