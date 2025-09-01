5月のエミリア・ロマーニャGP以来のポイント獲得を果たした角田(C)Getty Images度重なるトラブルを乗り越え、欲しかったポイントも獲得逆襲のキッカケとなるのか。現地時間8月31日、F1の今季第15戦、オランダGPの決勝がザントフォールト・サーキットで行なわれ、レッドブルの角田裕毅は今季最高位に並ぶ9番手に入賞した。ポイント獲得は、10番手に入った今年5月のエミリア・ロマーニャGP以来、8戦ぶりだった。【画像】ストロール