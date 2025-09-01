【新華社ウルムチ9月1日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境にある通関地の一つ、吉木乃（ジェミナイ）口岸（通関地）でこのほど、コールドチェーン輸送車両が順調に通関し、ロシア北極海産の生鮮タラバガニ42トンが到着した。全国各地の市場へ素早く輸送され、消費者の食卓をより豊かにする。タラバガニは全て寒冷海域産で、輸送の迅速さと貯蔵環境で非常に高い条件が求められる。鮮度を守るため輸入企業は、専用のコ