今年で5回目の開催となる「Tokyo Chocolate Salon」（東京チョコレートサロン）は、日本国内外の様々なチョコレートを発見・体験できるイベントで、カカオやチョコレート好きだけでなく、スイーツ好きも楽しめるイベントとして年々話題に。回を重ねるごとにパワーアップしている同イベントの魅力を今回掘り下げていきます。 イベントの主催は、立花商店。現在約25ケ国からカカオ豆を仕入れており、