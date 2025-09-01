複数の女性職員へのセクハラを認定され辞職していた岐阜県岐南町の小島英雄前町長が、9月2日に告示される町議選への立候補を検討していることがわかりました。岐南町の小島英雄前町長は2024年、町の第三者委員会で、「尻を触る」など複数の女性職員への少なくとも99のセクハラ行為を認定され、辞職していました。岐南町では9月2日、任期満了に伴う町議選が告示されますが、関係者によりますと、小島前町長の陣営は7月の立候