9月1日から高知県内の多くの小学校で2学期が始まり、高知市の小学校では子どもたちが元気に始業式に臨みました。高知市のはりまや橋小学校では、午前8時40分から始業式が行われました。式では全校児童404人を前に北岡秀樹校長が「生活リズムを切り替え、2学期の目標を決めて 挑戦をしてほしい」と挨拶をしました。式のあと、1年生の教室では子どもたちがはじめての夏休みの思い出を話していました。■児童「よさこい踊りました。楽