東京・瑞穂町で8月、青信号で発進した車の前に赤信号を無視した2人乗りバイクが進入し、車に衝突した。転倒した2人は立ち上がった後、運転手が110番通報する最中に別々の方向へ逃走した。赤信号無視の2人乗りバイク勢いよく滑り込み…東京・瑞穂町の交差点で8月26日、カメラが捉えた衝突事故の瞬間だ。この直後、事態は予期せぬ方向へと発展する。信号が青に変わり進み出したその時、撮影者は「うわっ！危ない！うっそだろ…」と叫