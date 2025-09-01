9月1日は「防災の日」です。大規模な地震が発生した際の政府の訓練が行われ、高知市の桑名市長がオンラインで参加しました。政府は、毎年9月1日の「防災の日」にあわせて大規模な地震を想定した総合防災訓練を行っています。訓練の一環として、石破総理を本部長とする緊急災害対策本部会議が開かれ、高知市の桑名市長がテレビ会議で参加しました。訓練は、12月1日の午後5時10分に、和歌山県南方沖でマグニチュード9.1の南海