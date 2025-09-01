1日の東京株式市場は、半導体関連株を中心に売りが広がり、平均株価の下げ幅が800円を超えました。先週末のアメリカ市場で、中国企業が新しいAI向け半導体を開発したという一部報道を受け、ハイテク株を中心に下落し、その流れを引き継いだ形です。1日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、先週末8月29日に比べ、868円65銭安い、4万1849円82銭、TOPIX（東証株価指数）は、3051.26でした。