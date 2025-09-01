学歴詐称問題をめぐり、静岡県の伊東市議会は田久保市長を刑事告発しました。このあと不信任決議案も可決される見通しです。1日に開会した9月定例会では、百条委員会から田久保市長の経歴が市の広報誌に東洋大学卒業と記載されたのは、市長の不当行為が原因と報告されました。そのうえで、田久保市長が当初、卒業証書と説明していた資料の委員会への提出拒否など、あわせて4件で刑事告発することについて全会一致で可決し、1日午前