鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは、8月31日に行われたプレミアリーグ第3節アストン・ヴィラ戦に3-0で勝利した。先発した鎌田は、前半20分に相手GKに倒されてPKを獲得。それをFWジャン=フィリップ・マテタが決めて先制点となった。鎌田は後半41分までプレー。前半13分には鎌田にタックルを見舞った相手DFマッティ・カッシュにイエローカードが提示されるシーンもあった。『Sky Sports』で解説した元イングランド代表MFリー・