「防災の日」の1日、政府が南海トラフ巨大地震などを想定した大規模な訓練を行いました。政府は、和歌山県南方沖を震源とするマグニチュード9.1の南海トラフ地震が発生したとの想定で訓練を行いました。能登半島地震を踏まえ、午後5時すぎという日没後の被害が拡大しやすい条件が設定されました。訓練では、石破首相を本部長とする緊急災害対策本部会議を開き、静岡県の鈴木知事らとテレビ電話で会談し、救助部隊の派遣要請などを