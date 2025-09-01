朝から広く晴れている県内にはきょう、熱中症警戒アラートが発表されています。十分な対策をしてください。県内、午前11時までの最高気温は、高岡市伏木で37度ちょうど富山市で36.9度など県内10の観測地点のうち6か所で猛暑日となっています。日中の予想最高気温は富山市で38度、高岡市伏木で39度で気象庁と環境省は危険な暑さが予想されるとして県内に熱中症警戒アラートを発表しています。十分な対策をしてください