AirJapanは、東京/成田〜バンコク・シンガポール線で4,000円が割引となるキャンペーンを、9月1日から30日まで開催する。「Selected」運賃が対象で、搭乗期間は9月4日から2026年1月31日まで。プロモーションコードはバンコク線が「S25THS」、シンガポール線が「S25SGS」。また、バンコク発東京/成田行きの同運賃購入者先着150名は、バンコク・スワンナプーム国際空港のコーラルラウンジを無料で利用できる。