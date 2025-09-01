第３９回セントウルステークス・Ｇ２は、９月７日、阪神競馬場の芝１２００メートルで行われる。実績面で抜けている２頭が中心か。重賞５勝のトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は昨年（中京で開催）の勝ち馬。前走の京王杯スプリングＣでも上がり３２秒６を使って快勝しており、６歳の秋に入ってもますます元気だ。得意の右回りでもあり、まず崩れはなさそうだ。２３年のスプリンターズＳの勝