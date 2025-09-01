º£Ç¯3·îËö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ñ¥ó¥×¥­¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡ÊÃ«ÂóºÈ¡¢»³Ì¾Âçµ®¡Ë¤¬1Æü¡¢ºÆ·ëÀ®¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¥³¥à¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÚX¤è¤ê¡ÛºÆ·ëÀ®¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥­¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯3·î¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥­¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆ·ëÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤È¤â¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£