お笑いコンビ「パンプキンポテトフライ」が再結成されることが１日、発表された。所属するホリプロコムが公式サイトで「２０２５年３月をもちまして解散いたしましたパンプキンポテトフライですが、この度、再結成いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。谷拓哉も自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「山名ともっかいやることなりました。何か離れて気づいたみたいな昔からあるきしょいやつあるじゃないですか、そ