猛暑続きのこの夏、仕事帰りに居酒屋に飛び込み、カラカラの喉に冷えた「ナマ中」を流し込んで、「ああ、しみるう」と声を上げている人のなんと多いことか。気象会社「ウェザーニュース」の調査では、35度の猛暑日は8割の人がビールを飲みたくなるのだそうだ。たしかに、ぐるなびのリサーチ部が20〜60代の1300人に聞いたところ、「猛暑によってビールを飲む頻度や量が増える」という人は4割近くもいた。日本酒のように燗にしないか