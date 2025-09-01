首相官邸政府が、都道府県域を越えた産業や観光の振興を支援する新たな制度を創設する方針を固めたことが1日分かった。「広域リージョン連携」と位置付け、複数自治体や経済団体など多様な主体が関わる事業を交付金などで財政支援する。限られた財源、人材を効果的に活用し、地方創生につなげる。まずは関西、中国、九州の各地域が候補となっている。村上誠一郎総務相が2日、政府の「新しい地方経済・生活環境創生本部」で制度