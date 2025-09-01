9月初日のきょうも猛烈な暑さとなり、全国35都府県に熱中症警戒アラートが出ています。東京都内の小学校では新学期が始まり、児童が暑さ対策をして登校しました。きょうも朝から気温が上昇し、東京都心では午前11時に35.4℃を観測。年間の猛暑日の数が26日目となり、最多記録を更新しました。最高気温は埼玉の熊谷や名古屋、富山、京都の舞鶴などで38℃が予想され、関東や北陸を中心に危険な暑さとなる見通しです。また、全国35都