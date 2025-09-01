「防災の日」のきょう、各地では防災訓練が行われ、政府は南海トラフ巨大地震が発生したとの想定で総合防災訓練を実施しました。政府の防災訓練は、12月1日午後5時10分に和歌山県の南の沖合を震源地とするマグニチュード9.1の南海トラフ巨大地震が起きたとの想定でおこなわれ、大臣らは徒歩で総理官邸に集まりました。石破総理「この未曾有の大災害にあたり、早急に被害状況を把握し、被災者の救出・救助、危険な区域からの避難の