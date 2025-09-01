９月１日の北海道内は前線を伴う低気圧の影響で道北を中心に大雨となる見込みです。土砂災害や河川の増水などに２日明け方まで注意・警戒が必要です。稚内など道北では１日朝から雨が強く降っています。１日の道内は前線を伴った低気圧の通過に伴い、大気の状態が非常に不安定となっています。その影響で、道北では夕方まで局地的に雷を伴った激しい雨が降り、日本海側北部では２日朝までの２４時間降水量は多いところで１２０ミリ