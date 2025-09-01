県内のほとんどの小・中学校で1日から2学期が始まりました。8月の記録的な大雨で被害を受けた姶良市の小学校でも始業式が行われました。姶良市の竜門小学校には、久しぶりに元気な子供たちの姿がありました。竜門小学校は、夏休み中の8月8日、県内を襲った記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けました。校庭の土砂の撤去作業は先週で終わり、きれいに整備されていました。式では、児童の代表が夏休みを振