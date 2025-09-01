夏休みが終わり、県内の学校の多くできょう（1日）始業式が行われました。このうち全校児童およそ640人の山口市の湯田小学校では始業式の前に、6年生、4年生、2年生の代表が2学期の目標を発表しました。始業式では、矢野裕之校長が、一人一人の思いやりの心を育む例として「靴箱の靴をそろえる大切さ」を挙げ、自分で「気付き」「考え」「実行する」ことが、学校を変える力となると話していました。また教室では、子どもたちに、2