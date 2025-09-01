女優の尾野真千子（43歳）が、8月31日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。仲良くしている広瀬すず（27歳）から「超ナメられてる！」と語った。映画「遠い山なみの光」に出演している広瀬すずが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場し、広瀬をよく知る人物として、ドラマ「阿修羅のごとく」（Netflix）で共演した尾野真千子がVTR出演。広瀬とは友人関係ではあるが、「超ナメられてる！」と広瀬に