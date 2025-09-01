ファミリーマートは9月2日、位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」内のイベント「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券などがもらえるキャンペーンを、全国のファミリーマートで実施する。「ポケモン GO」キャンペーン○パートナーリサーチの参加券が必ずもらえる期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、同アプリにスタンプが1つたまる。スタンプ3つと交換で、「