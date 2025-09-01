『哀れなるものたち』（2023）で第80回ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞に輝いたヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが再タッグを組んだ映画『ブゴニア（原題：Bugonia）』の奇妙な予告編映像が公開された。共演は『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）で観客を戦慄させた“どの種類のアメリカ人だ？”ジェシー・プレモンス。赤グラサン役に匹敵するヤバキャラクターを演じている。