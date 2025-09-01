夏休みは楽しいけど、考えるだけで憂鬱になる大量の宿題が課されるのが一般的。特にラスボスは自由研究です。その舞台裏では、子どもよりも親が汗をかき、涙をのみ、時に家庭内の火花を散らしながら完成へとこぎつけるドラマが繰り広げられています。【漫画】自由研究なんて…現実は“家族総出のプロジェクト”なんですよね（全編を読む）「今年は子ども一人に任せられるかも」と思ったけれど▽埼玉県在住Nさん（40代母）＋小4男子