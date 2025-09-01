ファミリーマートは9月9日、アプリ「ファミペイ」の新規会員登録者を対象に、最大3回まで飲料や菓子などの無料クーポンをプレゼントするキャンペーンを開始する。無料クーポンリレー○リレー形式で無料が続く新規会員登録キャンペーンファミペイに新規会員登録をすると無料クーポンが最大3回もらえる「無料クーポンリレー」を開始する。無料クーポンを使うと新たに無料クーポンがもらえる、リレー形式のキャンペーンとなる。○STEP