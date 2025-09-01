城内実経済安保相政府は1日、城内実経済安全保障担当相に「人工知能（AI）戦略」の担務を同日付で追加すると発表した。林芳正官房長官は記者会見で「イノベーション（技術革新）の促進とリスク対応を同時に進め、世界で最もAIを開発、活用しやすい国を目指したい」と述べた。AIについて「生産性向上や労働力不足解消などメリットをもたらす一方、偽情報拡散や犯罪の巧妙化などリスクが存在する」と指摘した。