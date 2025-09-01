能登半島地震で大きな被害が出た石川県珠洲市＝2024年1月昨年元日の能登半島地震と同9月の奥能登豪雨で大きな被害が出た石川県珠洲市の人口が1万人を割り込み、9952人となったことが1日、県が公表した8月1日時点の推計で分かった。珠洲市を含めた奥能登4市町では、前月から263人減って計4万8600人に。地震発生から1日で1年8カ月。被災地では人口減少が続いており、復興への影響が懸念されている。県内でも奥能登の減少率が大き